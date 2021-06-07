Грузия станет одним из первых европейских получателей американской вакцины

Грузия, Украина и Косово станут первыми тремя европейскими странами, которые получат американскую вакцину исходя из региональных приоритетов и партнерских отношений, - написало в социальных сетях посольство США в Грузии.

"Сегодня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретился с представителями организаций, входящих в состав аналитической консультативной группы, поддерживаемой USAID/Грузией. Они обсудили, как США могут продолжать поддерживать устойчивое экономическое восстановление, которое принесет пользу обществу", - говорится в заявлении посольства, передает Грузия Online.

США стремятся помочь экономике Грузии оправиться от пандемии, - добавили в посольстве.

