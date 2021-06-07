Путин и глава Евросовета обсудили низкий уровень отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили отношения России и Евросоюза.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем", - сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, "хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций", нынешнее состояние связей России и ЕС нельзя считать удовлетворительным. "Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", - говорится в сообщении.

Низкий уровень отношений России и ЕС не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил Шарль Мишель.

Также глава Евросовета передал российскому лидеру позицию ЕС по "политике пяти принципов": исполнение Минских соглашений, обеспечение энергетической безопасности ЕС, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС, развитие сотрудничества России и ЕС по международным вопросам, поддержка российского гражданского общества и связей между народами России и Европейского союза.