Блинкен: Иран может создать ядерное оружие за считанные месяцы

Иран сократил до нескольких месяцев период потенциального выхода на технические возможности по созданию ядерного оружия, - заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен.

"К сожалению, мы знаем, что ядерная программа Ирана галопом мчится вперед. Он отменил ограничения, которые были наложены на него соглашением (Совместным всеобъемлющим планом действий, СВПД), в том числе в отношении объема обогащенного материала. Материала, который теперь в некоторых случаях обогащен до уровня в 20% и даже - в небольшом объеме - до 60%", - подчеркнул Блинкен, передает ТАСС.

СВПД продлило этот период до года, а теперь он сократился до нескольких месяцев, и если ситуация будет сохраняться, то он уменьшится до нескольких недель, - отметил шеф американской дипломатии.

Что касается возвращения к СВПД, неясно, произойдет ли это в действительности, - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.