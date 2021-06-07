Узбекистан завоевал первое место на ЧМ по рукопашному бою

На VI чемпионате мира по рукопашному бою лучшей оказалась сборная Узбекистана, спортсмены заняли первое место в командном зачете.

"В бескомпромиссных соревнованиях наши спортсмены завоевали восемь золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых - всего 30 медалей и заняли первое место в командном зачете", - отметили в Федерации рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана.

Команда из России заняла второе место, третье место досталось Казахстану.

Соревнования проходили 5-7 июня в Ташкенте, в них приняли участие 200 спортсменов из 30 стран мира.