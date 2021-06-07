Узбекистан завоевал первое место на ЧМ по рукопашному бою
На VI чемпионате мира по рукопашному бою лучшей оказалась сборная Узбекистана, спортсмены заняли первое место в командном зачете.
"В бескомпромиссных соревнованиях наши спортсмены завоевали восемь золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых - всего 30 медалей и заняли первое место в командном зачете", - отметили в Федерации рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана.
Команда из России заняла второе место, третье место досталось Казахстану.
Соревнования проходили 5-7 июня в Ташкенте, в них приняли участие 200 спортсменов из 30 стран мира.
Вестник Кавказа
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