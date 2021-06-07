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Узбекистан завоевал первое место на ЧМ по рукопашному бою

Узбекистан завоевал первое место на ЧМ по рукопашному бою

На VI чемпионате мира по рукопашному бою лучшей оказалась сборная Узбекистана, спортсмены заняли первое место в командном зачете.

"В бескомпромиссных соревнованиях наши спортсмены завоевали восемь золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых - всего 30 медалей и заняли первое место в командном зачете", - отметили в Федерации рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана.

Команда из России заняла второе место, третье место досталось Казахстану.

Соревнования проходили 5-7 июня в Ташкенте, в них приняли участие 200 спортсменов из 30 стран мира.

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Вестник Кавказа

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