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Власти Грузии готовы отменить "комендантский час" после открытия границ

Власти Грузии готовы отменить &quot;комендантский час&quot; после открытия границ

В Грузии до конца июня могут отменить "комендантский час", который сейчас действует с 23:00 до 4:00, - сообщила сегодня министр экономики Грузии Натия Турнава.

Эпидемиологи беспокоятся об открытии сухопутных границ с 1 июня и повышении количества туристов, что может привести к всплеску заболеваемости. Поэтому они собираются провести мониторинг, как изменится эпидеситуация после открытия границ в течение нескольких недель, - пояснила она.


"Если открытие сухопутных границ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию, можно будет полностью отменить ограничение на передвижение в ночное время суток. Нам нужна одна, две, три недели, чтобы наблюдать за ситуацией в динамике - это все же несет определенные риски", - рассказала Турнава, передает Грузия Online.

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