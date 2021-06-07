Власти Грузии готовы отменить "комендантский час" после открытия границ

В Грузии до конца июня могут отменить "комендантский час", который сейчас действует с 23:00 до 4:00, - сообщила сегодня министр экономики Грузии Натия Турнава.

Эпидемиологи беспокоятся об открытии сухопутных границ с 1 июня и повышении количества туристов, что может привести к всплеску заболеваемости. Поэтому они собираются провести мониторинг, как изменится эпидеситуация после открытия границ в течение нескольких недель, - пояснила она.



"Если открытие сухопутных границ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию, можно будет полностью отменить ограничение на передвижение в ночное время суток. Нам нужна одна, две, три недели, чтобы наблюдать за ситуацией в динамике - это все же несет определенные риски", - рассказала Турнава, передает Грузия Online.