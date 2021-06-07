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Строители трассы "Таврида" возводят восьмой участок с опережением графика

Строители трассы &quot;Таврида&quot; возводят восьмой участок с опережением графика

На строительство восьмого, самого масштабного и сложного участка трассы "Таврида", планируют выделить дополнительно миллиард рублей из-за высокого темпа строительных работ.

"Идем в графике, даже с опережением. Планируем совместно с дорожниками освоить в этом году на 1 млрд рублей больше", – сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено, передает "Крыминформ".

Новый участок свяжет трассу "Таврида" с автодорогой Севастополь – Ялта. Строительство и реконструкцию трассы "Таврида" ведет компания "ВАД" из Санкт-Петербурга. Сейчас готовность объекта составляет 18%.

Строители трассы &quot;Таврида&quot; возводят восьмой участок с опережением графика

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