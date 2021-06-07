Блинкен заявил, что завершение строительства "Северного потока - 2" является свершившимся фактом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник признал завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" свершившимся фактом.

"В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, пишет ТАСС.

В условиях достроенного газопровода, США ведут переговоры с Германией о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в ЕС и обеспечения интересов Украины.

"Мы активно с ней (Германией) взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы <...> гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод ("Северный поток - 2") пойдет в обход Украины, могут сохраниться и что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого", - поделился Блинкен.