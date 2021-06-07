Глава ВОЗ предупредил о катастрофических последствиях, связанных со штаммом "Дельта"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о критических последствиях слишком быстрого снятия коронавирусных ограничений.

"В условиях возросшей глобальной передачи вариантов [коронавируса], вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован", - заявил он в понедельник на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.

Ранее ВОЗ предложила дать штаммам новые названия - британский следует называть "альфа", южноафриканский - "бета", бразильский - "гамма", а индийский - "дельта".

Напомним, на данный момент в мире выявлено более 173 млн случаев заражения коронавирусом, более 3,7 млн оказались смертельными.