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Все заместители главы МИД Армении подали в отставку

Все заместители главы МИД Армении подали в отставку

Заявление об отставке подали все четверо заместителей главы МИД Армении. Напомним, глава МИД Армении Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны, заявления заместителей Айвазяна еще на прошлой неделе были направлены в аппарат и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Известно, что первым заявление об отставке написал замглавы МИД Гагик Галачян, следом уйти с постов решили Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян.

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Вестник Кавказа

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