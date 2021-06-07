Все заместители главы МИД Армении подали в отставку

Заявление об отставке подали все четверо заместителей главы МИД Армении. Напомним, глава МИД Армении Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны, заявления заместителей Айвазяна еще на прошлой неделе были направлены в аппарат и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Известно, что первым заявление об отставке написал замглавы МИД Гагик Галачян, следом уйти с постов решили Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян.