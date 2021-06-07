Эмин Алиев: "Спектр азербайджано-российского взаимодействия по Каспию крайне широк"

Каспийская тема остается одной из наиболее актуальных для азербайджано-российского сотрудничества, поскольку мы естественные соседи, мы совместно пользуемся одним из важнейших водных резервуаров во всем нашем регионе, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Эмин Алиев, заместитель генерального директора агентства международной информации Trend на полях организованного в Москве международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона".

- Какие возможности предоставляет прикаспийское сотрудничество России и Азербайджану на современном этапе?

- Эта тема не может быть неактуальной на любом этапе российско-азербайджанских отношений как в политической, так и в экономической, так и в военной даже сфере. У нас есть совместный ресурс, которым мы не пользоваться просто не можем. Что касается возможностей, то спектр потенциала азербайджано-российского взаимодействия по Каспию крайне широк. Он может охватывать и военно-техническое сотрудничество, и вопросы, связанные организацией туристических маршрутов между Азербайджаном и Россией морским видом транспорта. Эта тема, кстати, обсуждалась многие годы. К сожалению, в последнее время из-за пандемии и других процессов, происходящих в регионе, она сошла на нет. Но самое главное, лидеры наших стран Владимир Владимирович Путин и Ильхам Гейдарович Алиев уделяют большое внимание и прилагают огромные усилия для постоянного развития сотрудничества между нашими странами, в том числе и в повестке каспийского региона.

Азербайджанская Республика наладила тесные экономические контакты с Россией не только на федеральном уровне, но и с приграничными регионами, субъектами РФ. У нас очень тесное сотрудничество с Астраханской областью, с республиками Северного Кавказа, идет активная приграничная торговля. Из-за пандемии, из-за закрытых границ приграничная торговля немножко пошла на спад. Тем не менее правительства наших стран прикладывают усилия для того, чтобы пандемия не сказалась на темпах роста товарооборота.

В ходе недавнего визита нашей правительственной делегации в Россию эта тема была как раз одной из главных. Было констатировано, что за первый квартал этого года нам удалось не только не снизить, но даже немножко нарастить товарооборот. Это сигнализирует о том, что ситуация в принципе складывается хорошо, перспективы есть, стороны активно работают. То есть слова, которые декларируются менеджерами, чиновниками на разном уровне, всегда подкрепляются делами, конкретными проектами, инвестиционными соглашениями, совместными предприятиями, которые организовываются и нашими инвесторами совместно с российским на территории РФ. Речь идет о совместных производствах, которые реализовываются в Азербайджане усилиями правительств наших стран. Благодаря тому, что Ильхам Алиев и Владимир Путин уделяют большое внимание сотрудничеству между нашими странами, оно продолжает развиваться, идти поступательно, несмотря ни на какие потенциально негативные процессы, включая пандемию коронавируса.

- Какие главные направления российско-азербайджанского сотрудничества вы бы выделили?

- Российский рынок - один из основных для экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции. Так сложилось и исторически, и логистически, и экономически. В РФ проживает большая азербайджанская диаспора, которая активно участвует в экономической жизни России. Российский бизнес активно работает в нашей стране - есть совместные предприятия, есть совместные производства автомобилей, совместная сборка, сотрудничество в области сельского хозяйства, логистические центры. Мы сотрудничаем в том числе и в рамках международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". Недавно прошла информация о том, что российская компания "ЛУКОЙЛ" хочет быть оператором нефтегазового проекта в Азербайджане "Достлуг". Словом, как видите, спектр для взаимодействия самый широкий. Это и нефтяной сектор, это и энергетика, это и транспорт, и логистика, и, конечно, ненефтяные отрасли, такие как сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика. Была информация о том, что обсуждается вопрос производства вакцины Sputnik V на территории Азербайджана. Это тоже будет актуально и выгодно для всех участников этого проекта, если он будет реализован.

- Какими вам представляются перспективы транспортного коридора "Север-Юг"?

- Чтобы коридор "Север-Юг" начал действовать в полную силу, необходимо достроить участок железной дороги на иранской территории Решт - Астара, который соединит иранские железные дороги с Азербайджаном. Что касается нашей части, то азербайджанские железные дороги и автомобильная инфраструктура абсолютно готовы. Железные дороги России и Азербайджана соединены - никаких проблем на этом этапе там нет. Что касается автомобильных перевозок, то и там все в порядке. Как только иранский участок будет завершен, можно будет говорить, что инфраструктура полностью готова. Затем предстоит вырабатывать некую льготную тарифную политику, возможно, подписать дополнительные межгосударственные документы, которые сделают этот коридор еще более привлекательным для грузоперевозок.

При этом нужно учитывать, что ситуация в нашем регионе кардинально поменялась в прошлом году. Азербайджан вернул контроль над территориями, которые были оккупированы около 30 лет. Это станет мощным импульсом для развития азербайджано-российского сотрудничества и в каспийском формате, если рассматривать этот вопрос через призму транспортного коридора. Важно, что по завершении боевых действий стороны договорились о разблокировке транспортных коммуникаций. Ни для кого не секрет, что Армения пыталась продавливать свой собственный сценарий маршрута транспортного коридора "Север-Юг", который проходил бы через армяно-иранскую границу. Высказывались определенные предположения о рисках, связных с тем, что часть азербайджано-иранской границы, которая находилась под оккупацией, будет использоваться незаконно. Сейчас этот вопрос решен окончательно и бесповоротно. Азербайджано-иранская граница восстановлена, она полностью контролируется нами. Бандформирований там больше нет и никогда не будет.

Из-за нагорно-карабахского конфликта был заблокирован коридор из Нахичеванской автономной республики, из нашего эксклава, на остальную территорию страны, я имею в виду армяно-иранскую границу и железнодорожную магистраль, которая там существует. Все это будет разблокировано и окажет свое позитивное влияние на пропускную способность и на экономический потенциал коридора "Север-Юг". Когда эти коммуникации будут разблокированы, наш эксклав станет региональным транзитным хабом, потому что именно туда будут стекаться грузопотоки из Турции в Азербайджан, из Армении в Россию, из Армении в Иран, из России в Турцию. Таким образом, коридор "Север-Юг" будет также связывать восток с западом.

Это будет выгодно для всех стран нашего региона. Уверен, что эту инициативу в экономическом смысле поддержат все государства региона. Иран и Армения получат шанс на нормальное экономическое взаимодействие с соседями. В регионе за последние 30 лет было реализовано огромное количество инфраструктурных проектов - и азербайджано-российских, и азербайджано-иранских, и азербайджано-грузино-турецких. Форматов было множество, но ни в одном из них Армения не фигурировала. Даже с Россией у нее нет реализованных серьезных инфраструктурных проектов, в первую очередь потому что нет естественной границы. Чтобы наладить такое взаимодействие с Россией, от которой Армения зависит, нужно налаживать взаимодействие с соседями - либо с Грузией, либо с Азербайджаном. Взаимодействие с Грузией более менее налажено, но там есть проблемы, связанные с периодической недоступностью Военно-Грузинской дороги и КПП Верхний Ларс. Что же касается Азербайджана, то теперь у Армении появляется шанс начать жить по-человечески, выстраивать отношения с соседями и получить долгожданную, столь необходимую экономическую выгоду. Причем это будет выгодно и всем остальным странам тоже, включая Азербайджан.