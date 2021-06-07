Казахстан приостановил поставки туркменских перца и томатов

Комитет госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана сегодня ввел временные карантинные фитосанитарные меры на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана.

Это вызвано участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца: так, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, за последнее время выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), - передает "Казинформ".

В адрес государственной службы по карантину растений Туркменистана уже направлены нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований.

Временный запрет на поставки плодов томата и перца из Туркменистана вводится с сегодняшнего дня, - добавили в Комитете.