Эмин Алиев: Уровень сотрудничества между Москвой и Баку растёт несмотря на трудности из-за пандемии

Каспий – зона сотрудничества многих стран региона, но наиболее эффективным оно получается у России и Азербайджана. Об этом говорили на полях организованного в Москве международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона", комментируя перспективы прикаспийского сотрудничества. Как отметил главный редактор информационного портала "Day.az" Эмин Алиев, даже данные этого года говорят о росте экономического сотрудничества между двумя соседними странами.