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Эмин Алиев: Уровень сотрудничества между Москвой и Баку растёт несмотря на трудности из-за пандемии

Каспий – зона сотрудничества многих стран региона, но наиболее эффективным оно получается у России и Азербайджана. Об этом говорили на полях организованного в Москве международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона", комментируя  перспективы прикаспийского сотрудничества. Как отметил главный редактор информационного портала "Day.az" Эмин Алиев, даже данные этого года говорят о росте экономического сотрудничества между двумя соседними странами.

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Вестник Кавказа

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