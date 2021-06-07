В Ингушетии массовые мероприятия запретили до середины июля

Власти Ингушетии продлили ограничительные мер в регионе на месяц из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили в пресс-службе руководителя региона, передает "Интерфакс".

"В соответствии с изменениями, внесенными 7 июня в указ главы Ингушетии "О введении режима повышенной готовности", запрет на проведение публичных и массовых, а также досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, подобных мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан, продлен до 15 июля текущего года включительно", - уточнили в пресс-службе.

Исключение составляют официальные мероприятия, проводимые в Ингушетии с соблюдением всех противоэпидемических требований.