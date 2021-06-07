Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан закладывает мощную платформу сотрудничества во всём регионе

Каспийское направление является одним из ключевых в сотрудничестве России и Азербайджана, заявила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде на полях организованного в Москве международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона". Она отметила важность того, что лидеры России и Азербайджана постоянно поддерживают стабильный политический диалог. Как подчеркнула Мамедзаде, президентами двух стран заложена стратегия двустороннего сотрудничества, в том числе через призму реализации ключевых транснациональных проектов в направлении "Север-Юг", "Восток-Запад".