На Эльбрусе ищут сорвавшегося в расщелину самарского альпиниста

Сегодня вечером на Эльбрусе случилось чрезвычайное происшествие: на высоте 4,9 тыс м группа альпинистов запросила о помощи, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по КБР в 17:00 поступила информация о том, что на горе Эльбрус зарегистрированная группа из двух человек (г.Самара) попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

К месту выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, они проводят поисково-спасательную операцию.