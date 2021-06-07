Казгидромет предупреждает о граде, тумане и штормовом ветре во вторник

Во вторник на большей части Казахстана прогнозируются грозы, и град. Штормовые предупреждения объявлены в 11 регионах, сообщает метеослужба "Казгидромет".

Гроза, град, ветер с порывами 17-22 м/с ожидаются в Алматинской области. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Грозы с ветром и градом также нагрянут в Атыраускую, Костанайскую, Акмолинскую, Мангистаускую, Актюбинскую области.

В Северо-Казахстанской области во вторник местами гроза, град, в ночные и утренние часы туман. Ветер северный до 15-20 м/с.

В Кызылординской области также прогнозируется гроза, днем местами пыльная буря. Сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Павлодарской области, несмотря на грозы с ветром, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области предупреждение связано с грозой, шквалом, пыльной бурей. Порывы ветра до 25 м/с.

В Карагандинской области местами - гроза, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков, синоптики предупреждают о загрязнении воздуха. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов, ночью - до 12-14 градусов.

В Алматы ночью кратковременный дождь, 19-21 градус, днем до 30-32 градусов жары.

В Шымкенте дождливо, ветрено, жарко - ночью 20-22 градуса тепла, днем – 33-35 градусов.