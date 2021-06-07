Сильный ливень подтопил часть крымской "Тавриды"

Сильный ливень, обрушившийся на Крым, подтопил участок трассы "Таврида" в районе Керчи, затруднив движение на ней, - сообщила пресс-служба эксплуатирующей организации УПРДОР "Тамань".

"На автомобильной дороге А-291 в районе города Керчь из-за подтопления, вызванного сильным дождем, затруднено движение на 500-метровом участке. Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части", - цитирует заместителя директора филиала Упрдор "Тамань" Егора Ксендзука РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.