Родственники жертв катастрофы украинского Boeing получают выплаты от Ирана

Часть родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года в Иране уже получила компенсации, - сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд.

"К этому моменту некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации", - отметил Бахарванд, сообщило в своем Twitter посольство Ирана на Украине, - передает ТАСС.

Сумма выплат была значительно увеличена - правительство Ирана утвердило постановление, согласно с которым за каждого погибшего необходимо выплатить $150 тыс семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам - согласно нормам относительно права наследования, - пояснил Бахарванд.

Сейчас иранские судьи изучают дело, а прокурор подготовил обвинительный акт, который был передан в суд. Если в данном деле будет выявлена халатность, и доказана вина определенных лиц, к ним будут применены соответствующие правовые меры согласно закону, - заверил представитель МИД Ирана.