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Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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