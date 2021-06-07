Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.