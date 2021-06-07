Педиатр назвала самые опасные детские игрушки

Популярные детские игрушки могут быть опасными, сообщила главный врач Детского клинического многопрофильного центра Московской области, главный внештатный педиатр региона Нисо Одинаева, передает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Одной из самых опасных игрушек является магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков небольших магнитных шариков. Их можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность, так как ребенок может их проглотить", - рассказала врач.

Внутри кишечника магниты соединяются через стенку органа. "Это приводит к нагноению, перитониту, отмиранию кишечника и даже к смерти", - отметила она.

Опасными для детей могут быть спиннеры, дело в том, что детали изделия нередко отлетают и из-за скорости наносят серьезные повреждения, в основном спиннеры приводят к травмам глаз.

"Избегайте игрушечного оружия. Пуля может попасть в глаз или нанести серьезное повреждение, то же касается и пистолетов с лазером. Луч лазера, направленный в глаза, разрушает ткани сетчатки, вызывает ожоги, в некоторых случаях приводит к слепоте", - предупредила Одинаева.

Также к опасным игрушкам педиатр отнесла пластиковые игрушки-конструкторы и игрушки с пропеллером.