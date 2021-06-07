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Педиатр назвала самые опасные детские игрушки

Педиатр назвала самые опасные детские игрушки

Популярные детские игрушки могут быть опасными, сообщила главный врач Детского клинического многопрофильного центра Московской области, главный внештатный педиатр региона Нисо Одинаева, передает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Одной из самых опасных игрушек является магнитный куб. Игрушка состоит из нескольких десятков небольших магнитных шариков. Их можно использовать по отдельности, что особенно нравится детям. В этом и опасность, так как ребенок может их проглотить", - рассказала врач.

Внутри кишечника магниты соединяются через стенку органа. "Это приводит к нагноению, перитониту, отмиранию кишечника и даже к смерти", - отметила она.

Опасными для детей могут быть спиннеры, дело в том, что детали изделия нередко отлетают и из-за скорости наносят серьезные повреждения, в основном спиннеры приводят к травмам глаз.

"Избегайте игрушечного оружия. Пуля может попасть в глаз или нанести серьезное повреждение, то же касается и пистолетов с лазером. Луч лазера, направленный в глаза, разрушает ткани сетчатки, вызывает ожоги, в некоторых случаях приводит к слепоте", - предупредила Одинаева.

Также к опасным игрушкам педиатр отнесла пластиковые игрушки-конструкторы и игрушки с пропеллером.

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Вестник Кавказа

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