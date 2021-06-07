Народ Беларуси будет праздновать День народного единства

В Беларуси появился новый государственный праздник - День народного единства, его будут отмечать 17 сентября, - сообщила пресс-служба президента республики Александра Лукашенко.

"В Беларуси учрежден государственный праздник - День народного единства. Соответствующий указ №206 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня", - говорится в сообщении и отмечается, что данный документ вносит изменения в указ от 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь", передает РИА Новости.

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - заявили в пресс-службе белорусского президента.

Новый праздник не будет выходным днем, - добавили в пресс-службе.