В Краснодарский край идет потепление

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на этой неделе на Кубани, несмотря на дожди, потеплеет до 27 градусов.

Во вторник в регионе прогнозируется кратковременный сильный дождь с грозой, в Краснодаре осадки маловероятны. Температура воздух днем - 20-25 градусов. В среду и четверг ожидается аналогичная погода, при этом в южной и восточной части края воздух прогреется до 27 градусов.

Отметим, синоптики считают, что весь июнь в регионе будет прохладным и дождливым. Из-за облачности не будет жары, а вода на курортах не прогреется до комфортной температуры в первый месяц лета.