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Минобороны Азербайджана показало видеокадры из зангиланского села Аладин (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана на своем официальном сайте опубликовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Аладдин в Зангиланском районе страны.

На первых кадрах съемки видна неухоженная проселочная дорога и остатки домов с проросшими в них сквозь фундамент деревьями.

В целом на видео предстает грустная картина: видимо, в селе все же теплилась жизнь, потому что сохранилась хоть какая-то инфраструктура, а отдельные дома даже стоят под крышами, хотя большинство из них безжалостно разграблено: от большинства домов остались лишь разрушенные стены, и лишь у отдельных из них видны фруктовые деревья.

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Вестник Кавказа

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