Минобороны Азербайджана показало видеокадры из зангиланского села Аладин (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана на своем официальном сайте опубликовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Аладдин в Зангиланском районе страны.

На первых кадрах съемки видна неухоженная проселочная дорога и остатки домов с проросшими в них сквозь фундамент деревьями.

В целом на видео предстает грустная картина: видимо, в селе все же теплилась жизнь, потому что сохранилась хоть какая-то инфраструктура, а отдельные дома даже стоят под крышами, хотя большинство из них безжалостно разграблено: от большинства домов остались лишь разрушенные стены, и лишь у отдельных из них видны фруктовые деревья.