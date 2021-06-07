Туристы из Азербайджана смогут путешествовать в ЕС

С 7 июня Испания открывается для вакцинированных туристов.

Путешественники должны быть полностью привиты одним из препаратов: Pfizer, Modern, AstraZeneca и Janssen, лицензированные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцины, китайские Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

При въезде необходимо подтвердить, что последняя доза вакцины была получена не менее чем за 14 дней до прибытия в Испанию.

Отметим, что въезд остается закрытым для туристов из стран с высокой заболеваемостью новыми штаммами - из Бразилии, Индии и Южной Африки.

С 7 июня туристы из третьих стран будут допущены к въезду в Испанию при наличии сертификата о вакцинации, в нем должна содержаться следующая информация: имя и фамилия; дата вакцинации с указанием даты введения последней дозы; тип вакцины; количество введенных доз/полный график; страна-эмитент; идентификация учреждения, выдавшего свидетельство о вакцинации.

Кроме того, все пассажиры, прибывающие в Испанию по воздуху или по морю должны заполнить форму по контролю за здоровьем перед отъездом на сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health, получить QR-код, который нужно будет показать перед посадкой.

Туристы, прибывающие в Испанию по суше, должны иметь один из следующих документов: справка о вакцинации, диагностическом обследовании или выздоровлении от коронавируса.

Напомним, в Азербайджане для вакцинации используются китайские препараты.