Египетские отельеры назвали предварительные цены на отдых для россиян

Стали известны минимальные цены на проживание в отелях на египетских курортах, сообщает Турпром.

Министр туризма и древностей Халед Эль-Анани издал постановление, устанавливающее минимальную плату за услуги по размещению в отелях. В нем указывается, что плата за проживание на человека в сутки не должна быть меньше $40 для пятизвездочных отелей и $28 для четырехзвездочных. Решение вступит в силу лишь с 1 ноября 2021 года, однако гостиницам рекомендовано уже придерживаться этой планки, - передает РИА Новости.

Пока дата начала прямых рейсов из России на египетские курорты неизвестна, этот вопрос решает российская сторона. Но планируется, что это произойдет в течение ближайших нескольких недель, - сообщил глава комитета по маркетингу туризма Шарм-эш-Шейха Рами Ризкаллах.

Ожидается, что российские полеты начнутся сначала в провинцию Красное море на курорт Хургада, а потом и в Южный Синай в Шарм-эш-Шейх.