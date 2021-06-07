Жителей Ставрополья начнут вакцинировать "Спутником Лайт"

Ставропольский край подал заявку на получение однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

"Новая вакцина отличается от своих предшественников тем, что для формирования устойчивого иммунитета достаточно однократного введения препарата. При этом иммунитет формируется на 8-9 месяцев", - сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Препарат будут использовать для иммунизации людей 18-40 лет. Ставрополье планирует получить 360,5 тыс доз вакцины.

Всего в регионе вакцинировано более 274 тыс человек, из них 216 тыс привиты полностью.