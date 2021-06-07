В парламенте Грузии сформировали новые оппозиционные фракции

Комитет по процедурным вопросам и правилам проголосовал за формирование двух новых фракций в парламенте Грузии – "Группа реформ Шарля Мишеля" и "Единое национальное движение" – Объединенная оппозиция "Сила в единстве".

Фракцию "Единое национальное движение" – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" возглавит ее Хатия Деканоидзе. Ее заместителями будут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе. В общей сложности во фракцию вошли 32 депутата.

Во фракцию "Группа реформ Шарля Мишеля" вошли три депутата от "Стратегии Агмашенебели" – Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе, а также Зураб Гирчи Джапаридзе партия (партия "Гирчи – Больше свободы") и два независимых депутата Григол Вашадзе и Тариэл Накаидзе. Возглавляет фракцию лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе. Ее заместителем избран Паата Манджгаладзе.

Кроме того, на состоявшемся сегодня заседании парламента была сформирована одна политическая группа, в которую вошли четверо депутатов от партии "Европейские социалисты". Лидером группы стал Фридон Инджия, передает "Sputnik Грузия".