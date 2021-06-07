Станислав Притчин: "Азербайджан стал одним из ключевых каспийских государств, через которые идут транзитные потоки"

Каспий – наше общее пограничье и наша общая зона экологическая безопасности, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН на полях организованного в Москве международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона", комментируя перспективы прикаспийского сотрудничества.

- Какие совместные проекты на Каспии вам представляются наиболее перспективными?

- Через Каспий у нас реализуется ряд экономических проектов, в том числе мультимодальный транспортный коридор "Север-Юг", который предполагает использование как наземной инфраструктуры через территорию Азербайджана, так и портовых хозяйств с морскими перевозками. На Каспии у нас есть и серьезные перспективы, например, компания ЛУКОЙЛ будет техническим оператором будущего проекта освоения шельфового нефтегазоконденсатного месторождения на морской границе между Туркменистаном и Азербайджаном "Достлуг". В целом огромное количество экономических проектов в той или иной степени связаны с природоохранной зоной Каспия либо проходят в ареале Каспия.

- С какой из прикаспийских стран Россия наиболее интенсивно сотрудничает на Каспии?

- С Азербайджаном, конечно. Даже с точки зрения элементарной макростатистики, основная доля торговли России в регионе приходится на Азербайджан. Если еще проанализировать размер инвестиций российских компаний в Азербайджан, размер инвестиций азербайджанских компаний в Россию, то Азербайджан будет безусловным лидером в плане экономики.

На самом деле, благодаря экономике удалось выстроить баланс в треугольнике Азербайджан - Армения - Россия. Долгое время Россия в большей степени опиралась на традиционные связи и поддержку Армении, но сотрудничество на Каспии, когда Москва и Баку выступили в качестве инициаторов подписания конвенции о статусе Каспийского моря, интенсификации переговоров в рамках пятерки, касающихся всего комплекса экономических отношений, который у нас сформировался, во многом выстроил более сбалансированную позицию. Это позволило России выступить в качестве медиатора в ходе х Второй Карабахской войны, выступить гарантом перемирия, которое было достигнуто в ночь с 9 на 10 ноября.

- Кроме того, Азербайджан сам выступил инициатором транспортных проектов на Кавказе…

- Безусловно. Это все благодаря политической воле Азербайджана, его готовности поддерживать и финансировать, кредитовать проекты за рубежом. Железная дорога Баку – Тбилиси - Карс – прекрасный пример того, как Азербайджану удалось выйти из сложной логистической ситуации, использовать партнерские отношения с Грузией, чтобы сформировать полноценный коридор еще до того, как были решены вопросы в Карабахе.

Если говорить про глобальную логистику, то у Азербайджана выстроены отношения и с Ираном, и с Россией, и с Грузией, и с Турцией. Действует "Южный газовый коридор" с перспективными проектами. Поэтому в целом Азербайджан – пример того, как нужно использовать свои финансовые возможности, чтобы создавать условия для экспорта и расширения перечня внешнеэкономических партнеров. Азербайджан активно и успешно реализует эту стратегию.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы Азербайджана как транзитной страны для связи с азиатскими, в частности с центральноазиатскими, государствами?

- Азербайджан как раз в большей степени выступает не как грузоотправитель на Восток, а как транзитное государство, хаб для центральноазиатских государств и Ирана с выходом на Запад. Недавно прошли телефонные переговоры между руководством Китая и руководством Азербайджана. Это лишний раз подчеркивает, что Азербайджан в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь", который проходит через Центральную Азию, стал одним из ключевых государств, через которые идут транзитные потоки.

Статистика показывает, что Баку – Тбилиси - Карс фактически стал звеном масштабного китайского проекта "Один пояс – один путь". Многие маршруты, которые доходят до Каспийского моря в Казахстане и Туркменистане, в целом переключаются на порты в Азербайджане и на железную дорогу Баку – Тбилиси - Карс.