Глава Народного Собрания Дагестана ушел в отставку
Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил о своем намерении сложить полномочия.
Шихсаидов занял должность главы парламента Дагестана 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Госдумы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства республики.
"Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время, это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс", – приводит слова Шихсаидова РИА Новости.
Вестник Кавказа
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