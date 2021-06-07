Глава Народного Собрания Дагестана ушел в отставку

Председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил о своем намерении сложить полномочия.

Шихсаидов занял должность главы парламента Дагестана 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Госдумы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства республики.

"Официального документа пока нет, но я планирую покинуть пост в ближайшее время, это должно решиться на сессии народного собрания. Формируется новая команда, и это нормальный процесс", – приводит слова Шихсаидова РИА Новости.