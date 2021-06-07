Пешеход погиб под колесами автомобиля в Ташкенте

В Ташкенте автомобиль Lacetti сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в местном ГУВД.

Происшествие случилось вечером 1 июня на улице Абдуллы Кадыри в Алмазарском районе.

Как отмечается, примерно в 22:40 по местному времени уроженец Бухарской области 1996 года рождения, управляя машиной по доверенности, наехал на уроженца Андижанской области 1986 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего мужчину с различными травмами доставили в больницу, однако 2 июня он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.