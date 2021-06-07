Визы для тургрупп отменили Россия и Иран

Руководители туристических ведомств России и Ирана подписали документ о начале взаимных обменов тургруппами на безвизовой основе, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В понедельник, 7 июня, министр культурного наследия, туризма и ручного ремесла Ирана Али Асгар Монесан вместе с Каземом Джалали, послом Ирана в России, встретились с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. Были достигнуты договоренности, необходимые для отмены виз и обмена туристами между двумя странами в различных туристических сферах. Сторонами был подписан "План действий по реализации соглашения между правительством Исламской Республики Иран и правительством Российской Федерации о безвизовых групповых поездках граждан двух стран", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по безвизовые групповые поездки россиян в Иран и обратно начнутся в первой половине июля текущего года. Туристы обеих стран смогут посетить Иран и Россию через аккредитованные туристические фирмы и с групповыми визами.

Необходимость получения индивидуальных виз в Иран для таких отдыхающих отпадает. Документ предусматривает безвизовое пребывание в течение 15 дней групп от 5 до 50 человек с представителем компании.