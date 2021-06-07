Число пунктов вакцинации от коронавируса для туристов на Кубани будет увеличено
Количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса туристов будет увеличено в Краснодарском крае.
"Для туристов работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске", - сказали в пресс-службе администрации региона, уточнив, что в ближайшее время их число увеличат и на других курортах.
Ранее сообщалось, что глава региона Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм прививочной кампании для туристов, посещающих этот регион.
Отмечается, что особое внимание будет уделяться вакцинации работников сферы обслуживания.
Вестник Кавказа
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