Число пунктов вакцинации от коронавируса для туристов на Кубани будет увеличено

Количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса туристов будет увеличено в Краснодарском крае.

"Для туристов работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске", - сказали в пресс-службе администрации региона, уточнив, что в ближайшее время их число увеличат и на других курортах.

Ранее сообщалось, что глава региона Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм прививочной кампании для туристов, посещающих этот регион.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться вакцинации работников сферы обслуживания.