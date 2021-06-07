В НАТО поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ надеется, что ближайшая встреча Владимира Путина и Джо Байдена даст возможность для конструктивного диалога альянса с Россией.

"Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно", - приводит слова Джоанэ РИА Новости.

Замгенсека альянса считает, что американский лидер будет говорить "о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям и областям".

"В то же время, что хорошо для стратегической стабильности, речь будет идти и о контроле над вооружениями, ядерном стратегическом балансе, изменении климата, - по вопросам, в которых необходима совместная работа", - сказал он.