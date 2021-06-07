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"Актобе" представил нового главного тренера

&quot;Актобе&quot; представил нового главного тренера

Новым главным тренером футбольного клуба "Актобе" назначен Вахид Масудов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Instagram.

"Стороны официально подписали трудовой договор", - говорится в заявлении команды.

Напомним, ранее стало известно, что 61-летний Масудов покинул пост главного тренера "Махтаарала". "Актобе"объявил о расторжении контракта с белорусским специалистом Алексеем Багой в начале мая.

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Вестник Кавказа

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