Экс-главу дагестанского села обвинили в служебном подлоге

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя села Нижнее Казанище, сообщили пресс-служба ведомства.

Чиновника обвиняют в "злоупотреблении должностными полномочиями" и "служебном подлоге".

Отмечается, что в 2015 году обвиняемый предоставил бесплатно своему родному брату в собственность земельный участок площадью более 9 кв м из категории земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства, в которые внес ложные сведения о том, что он не имел и не имеет земельного участка. Указанные поддельные документы мужчина представил в подразделение Росреестра по Дагестану, где зарегистрировали его право собственности.

Стоит добавить, что ущерб был возмещен, а земельный участок возвратили в собственность села.