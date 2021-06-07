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НАТО: консенсуса по вопросу членства Украины нет

НАТО: консенсуса по вопросу членства Украины нет

Позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на предстоящем саммите НАТО, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, отметив, что согласия по вопросу ее членства в альянсе пока нет.

"Для принятия соответствующего решения мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет", - сказал он, говоря о перспективах членства Украины и Грузии в альянсе.

Джоанэ отметил, что украинский вопрос станет предметом обсуждения в рамках саммита, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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