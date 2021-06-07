Гахария требует начать расследование против Кобахидзе

Партия "За Грузию", основанная бывшим главой правительства Георгием Гахария, потребовала от прокуратуры и Службы госбезопасности расследовать обвинения, высказанные руководителем "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе.

"Оставление этого факта без ответа наносит еще больший ущерб интересам государства, наносит непоправимый ущерб полиции и силам обороны, внутренней безопасности государства и международному имиджу страны", - сказано в заявлении Гахария.

Ранее Кобахидзе заявил, что у "Единого национального движения" был план смены власти силовым путем за 2-3 дня и формирования альтернативного правительства. По его словам, о связи Гахария с планами оппозиции говорит то, что именно на этот срок он, будучи главой кабинета министров, просил отложить задержание лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. При таком развитии событий в Грузию к 19 февраля якобы должен был вернуться бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

