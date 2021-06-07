В Сулакском каньоне стартует арт-симпозиум

В Сулакском каньоне в Дагестане с 15 по 21 июля состоится Первый Международный арт-симпозиум "Каньон", участие в котором примут художники из разных регионов России и зарубежных стран.

В ходе симпозиума мастера будут создавать новые произведения, а также посещать воркшопы, мастер-классы и лекции по современному искусству. Участникам мероприятия предстоит создание собственных авторских работ, две из которых будут переданы во вновь создаваемый в Дагестане фонд современного искусства. "Творческая площадка арт-симпозиума будет использоваться и для работы фотографов, а также съемок документальных фильмов", - сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, стало известно, что по мере накопления работ участников ежегодных симпозиумов будет создан Дагестанский центр современного искусства.