В Москве в автоаварии столкнулись семь автомобилей

На Кутузовском проспекте ограничено движение транспорта в связи с ДТП с участием семи машин, сообщает пресс-служба московского управления Госавтоинспекции

Происшествие произошло в 13:47 по московскому времени на Кутузовском проспекте 18. Работники скорой помощи осматривают пассажирку такси, решается вопрос о ее госпитализации.

В ГИБДД пояснили, что в результате ДТП ограничено движение по двум полосам движения из пяти. В настоящее время инспекторы ДПС занимаются регулировкой движения.