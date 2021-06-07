Найден пропавший в лесу в Ставрополе мальчик

В Ставрополе сотрудники Росгвардии обнаружили матери потерявшегося пятилетнего мальчика, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась его мать. Она сообщила, что гуляла с ребенком по лесу, когда тот убежал, самостоятельно ей найти сына не удалось.

В результате ребенок был найден в нескольких кварталах от леса. В ходе беседы с росгвардейцами мальчик рассказал, что собирался, сбежав от матери, направиться в магазин игрушек. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, он передан матери.