Расим Мусабеков: Каспий – важный коридор коммуникаций и для России, и для Азербайджана

Каспийское море является важным коридором коммуникаций как для России, так и для Азербайджана, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков на полях организованного в Москве международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона".

Депутат напомнил, что Азербайджан использует морской транспорт для связи с Дагестаном и Астраханской областью. "Азербайджан и Россия располагают самым крупным торговым и танкерным флотом на Каспии, а также самыми крупными флотами специализированных судов, которые нужны как для разведки нефтегазовых месторождений, так и для того, чтобы купировать любые возможные техногенные катастрофы. В этом смысле взаимодействие Азербайджана и России чрезвычайно важно, поскольку у нас больше всего этих ресурсов, включая полупогружные установки, осуществляющие бурение на шельфе", - прежде всего сказал он.

"Очень важно, что Россия и Азербайджан с самого начала взяли курс на сотрудничество. Нашими возможностями пользуются российское компании, в частности, "Лукойл" больше всего работает на Каспийском море, но также там работает и "Газпром". Азербайджан тоже использует возможности России. Каспийское море – это и рыба, и экология, и масса других возможностей для нашего взаимодействия. В Астрахани действует большой логистический центр, посредством которого азербайджанская ненефтяная продукция продвигается на российский рынок, что одновременно приносит выгоду Астраханской области", - сообщил Расим Мусабеков.

Эксперт отметил, что, несмотря на пандемию и ее последствия, России и Азербайджану удалось сохранить объем экономических отношений. "С учетом того, что эпидемиологические ограничения будут смягчаться и сниматься, я думаю, у нас есть очень хороший потенциал для роста. Что важно, в определенном количестве Азербайджан поставляет и электроэнергию, и нефтепродукты на российский рынок, а взамен, хотя у нас достаточно своего газа, импортирует российский газ, когда есть необходимость задействовать существующую трубопроводную инфраструктуру", - указал депутат Милли Меджлиса.

"Мы очень активно взаимодействуем с Россией и в той части, которая касается работы на рынках третьих стран. Очень многие воспринимают, что там Азербайджан конкурирует с Россией, но как владельцы нефти и газа мы в большей степени заинтересованы в кооперации, чтобы не сбивать цены на иностранных рынках, чтобы наша конкуренция была бы добросовестной. Я хочу отметить, что SOCAR очень хорошо и тесно партнерствует и с "Газпромом", и с "Лукойлом", и с "Роснефтью"", - подчеркнул он.