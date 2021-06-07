Встреча одноклассников в Акмолинской области закончилась для одного из них смертью

В Акмолинской области Казахстана утонул в реке 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Как отмечается, группа одноклассников – примерно 15 человек – парилась в бане и купалась в реке Кызылсу. Купаясь в водоеме, один из подростков погиб. Было установлено, что смерть наступила в результате "механической асфиксии путем попадания воды в легкие.

Полиция призывает родителей не оставлять без присмотра детей и подростков на пляжах и водоемах, не купаться в не приспособленных для этого местах, передает "Sputnik Казахстан".