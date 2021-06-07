Грузия может возобновить ж/д сообщение с Азербайджаном

Баку и Тбилиси обсуждают возобновление пассажирского железнодорожного сообщения, сообщает АО "Грузинские железные дороги".

Слухи о возможном открытии Азербайджаном сухопутных границ 15 июня появились сегодня. В Госкомтаможни данную новость не подтвердили и рекомендовали дождаться решения оперативного штаба при Кабинете министров, сообщает "Спутник-Грузия".

Напомним, что движение пассажирских поездов между Баку и Тбилиси было приостановлено в прошлом году из-за коронавируса.