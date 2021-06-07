Несколько дорог в Кабардино-Балкарии вышли из строя после дождя

В Кабардино-Балкарии после сильных ливней подтоплено и повреждено несколько участков межпоселковых дорог, проинформировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Сообщается, что сейчас движение ограничено, на месте работают ремонтные бригады.

"На автомобильной дороге Нальчик-Майский подъем реки Урвань привел к подтоплению участка км 18 – км 19 в районе объезда селения Черная Речка. Также на подъезде от а/м "Кавказ" к селению Нартан (последний перекресток у выезда из селения Нартан) оросительный канал подтопил дорожное полотно", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в Нартане на подтопленном участке временно ограничено движение транспорта, автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения.

Кроме того, на автодороге Вольный Аул-Хасанья-Герпегеж в селении Хасанья на четвертом километре произошла осыпь грунта с откоса над автодорогой, добавили в пресс-службе. В настоящее время на местах ведутся восстановительные работы.