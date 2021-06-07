Боксер из Дагестана представит Россию на Олимпиаде в Токио

Боксер Муслим Гаджимагомедов стал обладателем олимпийской лицензии на квалификационном турнире в Париже.

Чтобы гарантировать себе участие на Олимпиаде, Гаджимагомедову необходимо было пройти в полуфинал турнира. Дагестанский боксер успешно справился с этой задачей, одолев в четвертьфинале Азиза Мухиидина из Италии.

Стоит отметить, что Гаджимагомедов выступает в весе до 91 кг. Он является трехкратным чемпионом России, победителем Евроигр и чемпионом мира.