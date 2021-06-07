МАГАТЭ: Иран не объяснил следы урана на ряде объектов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил новой информации о нескольких незаявленных объектах, где были найдены следы частиц урана.

По его словам, Исламская Республика не предоставила никакой новой информации в отношении одного объекта, не ответила ни на один из вопросов агентства и не предоставила никакой информации относительно двух других мест, а также предоставила письменное заявление по четвертому объекту без какой-либо подтверждающей документации.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ акцентировал внимание на том, что подчеркнул, что присутствие множества частиц урана антропогенного происхождения на трех объектах в Иране, которые не были заявлены агентству, а также наличие частиц с измененным изотопным составом на одном из объектов "является четким указанием на то, что ядерный материал и/или оборудование, загрязненное ядерным материалом, присутствовали на этих объектах", передает РИА Новости.

Напомним, в конце мая генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ и Иран договорились о продлении проверок агентства в Исламской Республике еще на один месяц.