Вице-премьер Чечни стал лауреатом Пушкинской премии

Вице-премьер Чечни литератор, писатель и публицист Джамбулат Умаров попал в список лауреатов Пушкинской премии, вручаемой за достижения в области литературы.

Премии он был удостоен за "значительный вклад в продвижение русского языка", пояснили в оргкомитете мероприятия.

В номинации "Просветители" лауреатами премии сталиИгорь Волгин (заза многолетнюю работу по поддержке русской поэзии и неоценимый вклад в сохранение культурного наследия Федора Михайловича Достоевского") и Ядвига Юферова "за создание Международного Пушкинского конкурса и значительный вклад в продвижение русского языка и русской культуры".

В номинации "Общественные деятели" премия досталась Галине Одинцовой "за плодотворную организацию литературной деятельности в Амурской области". В номинации "Антология" этого звания удостоены Юрий Семецкий (поэзия) и Галина Брусницына (проза), передает ТАСС.