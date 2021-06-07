Иран и Россия встали на путь туристического безвиза

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова и глава Министерства туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан сегодня подписали план действий по реализации соглашения между Москвой и Тегераном об отмене виз для туристических групп двух стран, сообщил присутствовавший на встрече посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, в ходе встречи был подписан план действий по реализации Соглашения между правительством ИРИ и правительством РФ о безвизовых групповых поездках граждан двух стран.

Благодаря этому соглашению туристы как из Ирана, так и из России смогут посещать страны через аккредитованные компании, при этом на всю группу будет выдаваться одна виза, поясняют РИА Новости.