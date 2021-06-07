Главная » Новости

Иран и Россия встали на путь туристического безвиза

Иран и Россия встали на путь туристического безвиза

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова и глава Министерства туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан сегодня подписали план действий по реализации соглашения между Москвой и Тегераном об отмене виз для туристических групп двух стран, сообщил присутствовавший на встрече посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, в ходе встречи был подписан план действий по реализации Соглашения между правительством ИРИ и правительством РФ о безвизовых групповых поездках граждан двух стран.

Благодаря этому соглашению туристы как из Ирана, так и из России смогут посещать страны через аккредитованные компании, при этом на всю группу будет выдаваться одна виза, поясняют РИА Новости.

2440 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!