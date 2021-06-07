Гюльнара Мамедзаде: транснациональные проекты России и Азербайджана получат новое внимание

Каспийское направление является одним из ключевых в сотрудничестве России и Азербайджана, заявила сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде на полях организованного в Москве международного круглого стола "Российские и азербайджанские проекты – драйверы экономического развития Каспийского региона".

"Мы видим, какие интересные процессы развиваются на пространстве каспийского региона, в частности, после подписания каспийской конвенции. Как известно, Россия и Азербайджан внесли существенный вклад в то, чтобы эта конвенция была подписана, и сейчас она ратифицирована уже четырьмя странами из пяти подписавших, в том числе Россией и Азербайджаном. В постпандемический период мы наблюдаем следующий этап реализации регионального сотрудничества на каспийском направлении", - прежде всего отметила Гюльнара Мамедзаде.

"Как известно, в этом году ожидается два крупнейших форума на каспийском направлении – Каспийской форум глав государств и Каспийский экономический форум. Уже вырабатывается серьезная программа для обсуждения на уровне руководства пяти стран. Первый Каспийский форум, как известно, прошел в Туркменистане, в первую годовщину подписания Каспийской конвенции, и уже тогда были обозначены центральные вопросы каспийской экономической интеграции. Сейчас, когда происходит в некотором роде перезагрузка мировых процессов и актуализируется региональное экономическое сотрудничество, те транснациональные транспортные и энергетические проекты, инициаторами которых, в частности, выступают Россия и Азербайджан, получат дополнительное внимание", - сообщила она.

"В ситуации, сложившейся в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период по завершении Второй Карабахской войны, Азербайджан выступает инициатором разблокирования всех транспортных коммуникаций на освобожденных территориях, этот вопрос отражен в трехстороннем заявлении, которое подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. И эта ситуация, когда на освобожденных территориях формируются международные зоны экономической кооперации, будет иметь непосредственное влияние на каспийский регион, потому что открываются очень большие возможности для сотрудничества. Как нам представляется, Россия и Азербайджан будут полноценно использовать открывающиеся возможности новой реальности", - заявила директор Baku Network.

"Что очень важно, лидеры России и Азербайджана постоянно поддерживают стабильный политический диалог. Как нам видится, ими заложена стратегия двустороннего сотрудничества, в том числе через призму реализации ключевых транснациональных проектов в направлении "Север-Юг", "Восток-Запад". Мы видим, как эта концепция находит свою реализацию, и очевидно, что на Каспийском экономическом форуме эти вопросы получат дальнейшее развитие", - добавила Гюльнара Мамедзаде.

Эксперт обратила особое внимание на значимость открытия транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. "С разблокированием транспортных коммуникаций, в том числе мы говорим о Зангезурском коридоре, будет упрощено железнодорожное и автомобильное сообщение между всеми странами региона. По сути, закладывается мощная платформа регионального сотрудничества", - сказала она, подчеркнув, что реализация других проектов, как МТК "Север-Юг", завершит транспортную интеграцию стран региона.

"Благодаря проекту "Север-Юг" откроются упрощенные коммуникации между Россией и Ираном. Там еще нужно достроить элемент инфраструктуры на иранском участке, однако уже сейчас ясно, что грузопотоки, которые пойдут в этом направлении, будут дополнены энергетической связкой на Южном Кавказе. Это будет новое расширение перспектив и возможностей транспортного коридора "Север-Юг"", - заключила директор Baku Network.