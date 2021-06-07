Полузащитник сборной Армении может перебраться в Россию

Полузащитник словацкой "Жилины" и сборной Армении по футболу Ваган Бичахчян может продолжить карьеру в России. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, интерес к 21-летнему хавбеку проявляют московский ЦСКА и казанский "Рубин", передает Чемпионат.com.

Напомним, Бичахчян стал игроком "Жилины" в 2017 году. В минувшем сезоне он провел за команду 28 матчей в чемпионате Словакии, отметившись в них 11 забитыми мячами.